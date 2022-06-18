Про це інформує в телеграмі пресслужба Нацгвардії.

Росія продовжує здійснювати інформаційно-психологічні операції.

"ІПСО - інформаційно-психологічна операція з метою нагнітання паніки серед населення. Наразі поширюють повідомлення про масову зраду у Сєверодонецьку. Повідомлення приходять в Телеграм. Це спам розсилка ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у мережі поширюють повідомлення, що нібито мости у Сєверодонецьку підірвало українське командування, щоб бійці не змогли вийти з "Азоту". Також ширять фейк про українських загиблих, яких або кидають у полі, або везуть у морги Дніпра та Миколаєва, а потім ховають у цих містах.

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