РФ поширює фейки про блокаду українських захисників у Сєвєродонецьку
Ворог робить розсилку фейкових повідомлень про ситуацію в Сєверодонецьку, нібито ЗСУ заблоковані в місті та не можуть покинути території заводу "Азот"
Про це інформує в телеграмі пресслужба Нацгвардії.
Росія продовжує здійснювати інформаційно-психологічні операції.
"ІПСО - інформаційно-психологічна операція з метою нагнітання паніки серед населення. Наразі поширюють повідомлення про масову зраду у Сєверодонецьку. Повідомлення приходять в Телеграм. Це спам розсилка ворога", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у мережі поширюють повідомлення, що нібито мости у Сєверодонецьку підірвало українське командування, щоб бійці не змогли вийти з "Азоту". Також ширять фейк про українських загиблих, яких або кидають у полі, або везуть у морги Дніпра та Миколаєва, а потім ховають у цих містах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе