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РФ поширює фейки про ризик напливу озброєних українських біженців до Британії

22 липня, 2022 п'ятниця
13:37
війна з Росією фейкові новини

Російські ЗМІ поширюють фейк, нібито Великій Британії загрожує наплив озброєних українських біженців через постачання зброї Україні

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти. Попри відсутність у статті згадок про українців, російські медіа поширили її, додавши припущення, нібито внаслідок збільшення постачань зброї Україні Велика Британія в майбутньому зіштовхнеться з озброєними українськими біженцями. 

"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави. Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - наголосили в Центрі при РНБО.

  • 21 липня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні гаубиці, безпілотники, протитанкову зброю та боєприпаси.

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Росія
РНБО
мігранти
фейк
Велика Британiя
постачання зброї
біженці з України
російські фейки
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