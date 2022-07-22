РФ поширює фейки про ризик напливу озброєних українських біженців до Британії
Російські ЗМІ поширюють фейк, нібито Великій Британії загрожує наплив озброєних українських біженців через постачання зброї Україні
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти. Попри відсутність у статті згадок про українців, російські медіа поширили її, додавши припущення, нібито внаслідок збільшення постачань зброї Україні Велика Британія в майбутньому зіштовхнеться з озброєними українськими біженцями.
"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави. Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - наголосили в Центрі при РНБО.
- 21 липня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні гаубиці, безпілотники, протитанкову зброю та боєприпаси.
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