Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Видання Daily Mail опублікувало матеріал про те, що до Великої Британії через Ла-Манш потрапили озброєні мігранти. Попри відсутність у статті згадок про українців, російські медіа поширили її, додавши припущення, нібито внаслідок збільшення постачань зброї Україні Велика Британія в майбутньому зіштовхнеться з озброєними українськими біженцями.

"Подібні заяви Росії - відвертий фейк, основна мета якого сформувати враження, начебто допомога Україні зброєю загрожуватиме безпеці країн-союзників нашої держави. Нагадаємо, що офіційна позиція Великої Британії залишається незмінною - підтримка України до повної військової перемоги", - наголосили в Центрі при РНБО.

21 липня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні гаубиці, безпілотники, протитанкову зброю та боєприпаси.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb