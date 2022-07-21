Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву британського міністерства оборони.

Зазначається, що найближчим часом в Україну надійдуть понад два десятки самохідних установок M109 калібру 155 мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм.

Крім того, Воллес додав, що британський уряд надасть Києву радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для уже наявної в Україні артилерії радянських часів.

Велика Британія також надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з боєприпасами до них.

"Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - стверджує Воллес.

Міністерство оборони Литви передасть Україні додаткові бронетранспортери M113 й M577 та боєприпаси

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