Велика Британія передасть Україні гаубиці, безпілотники, протитанкову зброю та боєприпаси
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британський уряд найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї
Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву британського міністерства оборони.
Зазначається, що найближчим часом в Україну надійдуть понад два десятки самохідних установок M109 калібру 155 мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм.
Крім того, Воллес додав, що британський уряд надасть Києву радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для уже наявної в Україні артилерії радянських часів.
Велика Британія також надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з боєприпасами до них.
"Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - стверджує Воллес.
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