Про це написала в Телеграмі Ганна Маляр.

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - розповідає заступниця міністра.

Повідомляється, що ворог таким чином намагається чинити психологічний вплив на Україну, деморалізувати наші війська та підняти бойовий дух російської армії.

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування", - додала Маляр.