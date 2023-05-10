РФ поширює інформацію про "ліквідацію українських командувачів": Маляр спростувала
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію ворога про нібито ліквідацію українських командувачів
Про це написала в Телеграмі Ганна Маляр.
"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - розповідає заступниця міністра.
Повідомляється, що ворог таким чином намагається чинити психологічний вплив на Україну, деморалізувати наші війська та підняти бойовий дух російської армії.
"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування", - додала Маляр.
- Також Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 травня.
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