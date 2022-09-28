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РФ постачатиме до Афганістану нафтопродукти, газ і пшеницю. Таліби підписали попередню угоду

28 вересня, 2022 середа
05:53
Економіка Талібан

Талібан підписав попередню угоду з Росією щодо постачання бензину, дизельного палива, газу і пшениці до Афганістану

Про це в.о. міністра торгівлі й промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі сказав в інтерв'ю Reuters.

За його словами, міністерство працює над диверсифікацією своїх торговельних партнерів, і що Росія запропонувала адміністрації Талібану знижку на рівні середніх світових цін на сировинні товари.

Подібний крок – перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади понад рік тому, може допомогти послабити ізоляцію ісламістського руху, яка фактично відрізала його від світової банківської системи.

Як відомо, жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом 20 років вело повстанську боротьбу проти західних сил і їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж захопило Кабул після виведення американських військ.

Азізі зауважив, що угода передбачає постачання Росією близько одного мільйона тонн бензину, одного мільйона тонн дизельного палива, 500 000 тонн зрідженого нафтового газу і двох мільйонів тонн пшениці щорічно.

Угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду, після чого очікується, що обидві сторони підпишуть довгострокову угоду, якщо вони будуть задоволені домовленостями.

Він відмовився повідомити подробиці про ціни або способи оплати, водночас наголосив, що РФ погодилася на знижку на товари, які транспортуватимуться в Афганістан автомобільним і залізничним транспортом.

Угоду уклали після того, як афганська технічна команда провела кілька тижнів у обговореннях у Москві, залишившись після візиту Азізі минулого місяця.

  • Раніше було відомо, що таліби вели переговори про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.

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Росія
газ
Афганістан
зерно
нафта
Талібан
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