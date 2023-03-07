Владімір Путін: "Російський народ… може не зберегтися, будуть московити, уральці та інші".

Саме тому Льоша Навальний став бутербродом і вже погоджується повернути Крим.

Саме тому на Мюнхенській конференції з безпеки робили усе, аби тема розвалу РФ була маргінальною.

Активізувалися "хароші русскіє", які гарячково шукають способи переконати Захід не вбивати імперію. І мусимо визнати, що це русскім може вдатися — наразі їхні аргументи, які накладаються на задавнені страхи Заходу, звучать переконливо

Саме тому активізувалися "хароші русскіє", які гарячково шукають способи переконати Захід не вбивати імперію.

І мусимо визнати, що це русскім може вдатися — наразі їхні аргументи, які накладаються на задавнені страхи Заходу, звучать переконливо.

Хоча і для України та наших найближчих союзників, які мають найбільш драматичний досвід співіснування з Москвою, ще нічого не втрачено.

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Гра тільки почалася.

Як виглядатиме Німеччина після війни, точно не знали не тільки в Тегерані, але й в Ялті.

План Маршалла, створення ФРН, ЄС та НАТО для німців — це набір випадковостей, який спрацював.

Як виглядатиме Німеччина після війни, точно не знали не тільки в Тегерані, але й в Ялті. План Маршалла, створення ФРН, ЄС та НАТО для німців — це набір випадковостей, який спрацював.

А міг інший бути варіант: план Морґентау, за яким Німеччину б перетворили на аграрну, відсталу державу, без промисловості та армії.

Тому перше, що маємо зробити – переконати Захід, що демократизація РФ неможлива, і не варто повторяти помилку 1991 року.

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Тоді США не хотіли чути ні Річарда Ніксона, ні Діка Чейні, які попереджали, що якщо імперію не добити, то вона відродиться.

Мусимо нагадати про ці помилки, бо про США кажуть: вони завжди зроблять правильно, після того, як спробують усі неправильні варіанти

Мусимо нагадати про ці помилки, бо про США кажуть: вони завжди зроблять правильно, після того, як спробують усі неправильні варіанти.

Аби цього разу було правильно, то ця територія повинна пройти шлях постнацистської Німеччини.

Тільки не через денацифікацію у вигляді депутінізації, на яку погодяться і самі русскіє, бо це закінчиться для них нічим (як і виявилася провальною денацифікація Рейху, хоча з цим міфом і досі носяться як дурні з писаною торбою).

РФ повинна пройти через інший німецький досвід: через розчленування.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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