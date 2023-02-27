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OPINION

Синдром набутої безпорадності

Ігор Гулик
27 лютого, 2023 понедiлок
20:09
Погляд Ігор Гулик

Медведєв, здається, проспав один важливий пункт: питання про існування самої Росії вже не тільки постало, його вже взялися "розв'язувати"

Услід за "дивним" Путіним (дивним тому, що кілька оглядачів помітили невластиві для бункерного вождя звороти та жести), який озвучив ще більш дивну (як на учорашнього альфа-самця) версію зникнення "рассіян"), розповісти про наслідки кинувся і дрібний п'яничка на посаді заступника радбезу Росії Дмитро Медведєв. Його свіжий опус в "Ізвестіях" свідчить, однак, на певний розсинхрон у стадіях емоційного здоров'я російської еліти. Путін, цікаво, перебуває вже на стадії сприйняття сумної реальності: краху власних планів в Україні і не тільки, невідворотності воєнної поразки Росії у протистоянні із Заходом. Медведєв же наразі не пройшов точку "заперечення", - ну, невідомо, однак, коли він оклигав від чергової алкогольної "прірви".

Путін, цікаво, перебуває вже на стадії сприйняття сумної реальності: краху власних планів в Україні і не тільки, невідворотності воєнної поразки Росії у протистоянні із Заходом. Медведєв же наразі не пройшов точку "заперечення", - ну, невідомо, однак, коли він оклигав від чергової алкогольної "прірви"

"Якщо навсправжки постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішене аж ніяк не на українському фронті, — переконує містечкова Кассандра. - А разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути ніяких двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен".

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"Їм", може, і не потрібен, а решті світу – так. Медведєв, здається, проспав один важливий пункт: питання про існування самої Росії вже не тільки постало, його вже взялися "розв'язувати". І Медвєдєв має рацію: розв'язувати не тільки в Україні. І, здається, заступник голови радбезу – чи не єдиний у РФ, який цього не розуміє. Можливо, він надто переймається рівнем своєї наближеності до Путіна (кажуть, що після кількох істеричних постів у Телеграм "лідер" почав частіше запрошувати його на розмаїті "мєропріятія"). Слід сказати, що затія явно марна – Путін бавиться лояльністю своєї челяді, час од часу змінюючи гнів на милість, "ротуючи", так би мовити, коло співрозмовників, відповідальних за СВО. Власне унаслідок цих ротацій "батько нації" переконався у тому, що Росії – кирдик.

Можна було б припустити, що словесні пасажі про "зникнення росіян" покликані мобілізувати народонаселення "імперії", відродити у його мізках бодай найпримітивніший інстинкт виживання. Однак у тих мізках, видається, не залишилося місця навіть для нього, натомість домінує так званий "синдром набутої безпорадності"

Можна було б припустити, що словесні пасажі про "зникнення росіян" покликані мобілізувати народонаселення "імперії", відродити у його мізках бодай найпримітивніший інстинкт виживання. Однак у тих мізках, видається, не залишилося місця навіть для нього, натомість домінує так званий "синдром набутої безпорадності". У всякому випадку, в інфантильної більшості, яка фанатіє від Путіна у Лужниках, бухає під супровід патріотичних маршів, і тішиться від шуб та "лад", якими влада компенсовує сім'ям втрату годувальників у безглуздій війні в українських степах. Здатні ж до інстинкту самовиживання вже давно перетнули кордони Росії (які, на думку недавнього Путіна, не закінчуються), і там якось перебудуть "зникнення росіян".  

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Я вже писав, що одним з маркерів того, що російські еліти дійшли до точки "прийняття" очевидного краху, і також потерпають від "синдрому набутої безпорадності", стала активізація так званої ліберальної російської опозиції. Причому, можливо, не тому, що закордонні вигнанці  відчули, що час Путіна спливає, а, отже, — наївні, — їм дадуть шанс позмагатися за владу. Як на мене, тут радше маємо справу з черговою спецоперацією. Цього разу ФСБ, яка разом з Путіним здобула Росію для себе, і явно не має наміру її втрачати: не важливо, у яких кордонах. Якщо у далекій Покровській колонії раптом "прокинувся" Навальний, і так само несподівано цей "політв'язень" почав на коліні коригувати свою "політичну програму" (викреслив, зокрема "Крим – не бутерброд" і вписав, що півострів – український), то це не слід розглядати як "просвітлення". Йдеться про "стартовий постріл" для тих, хто вбачає у Навальному реального конкурента у боротьбі за поділ ласого пирога. Тому стрепенулися Ходорковський, Пономарьов та інші. І в унісон з "великомучеником" Навальним почали заклинати світ "зберегти Росію". Зберегти для них, "білих і пухнастих", для "російського народу", який, бачте, Богу душу не винен, бо "то все – Путін".

Йдеться про "стартовий постріл" для тих, хто вбачає у Навальному реального конкурента у боротьбі за поділ ласого пирога. Тому стрепенулися Ходорковський, Пономарьов та інші. І в унісон з "великомучеником" Навальним почали заклинати світ "зберегти Росію". Зберегти для них, "білих і пухнастих", для "російського народу", який, бачте, Богу душу не винен, бо "то все – Путін".

Що тут скажеш? Однозначно, що ті, хто досі "сидів у танку", і лише тепер стрепенувся, — попри безсумнівні інтелектуальні можливості, також вражені "набутою безпорадністю". Бо повелися на нехитру ефесбешну наживку. До того ж є підозра, що вони б і надалі перебували у стані "вдаваної прострації", якби російські справи на фронті розвивалися успішно. А чому б насправді не повернути імперії її Малоросію? Навпаки, — з'явився б більший стимул позмагатися колись, в осяжному майбутньому, за путінську спадщину.

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Але, як казав керівник першої путінської виборчої кампанії політолог Глєб Павловський, який сьогодні відбув на "концерт до Кобзона", "у дитинстві я багато вагався. Я хотів бути чарівником, лікарем, коханцем і директором порту. Я спробував усе, крім останнього…". Сподіваюся, у цьому випадку, хто буде "директором російського порту" вирішуватимуть не ефесбешні маріонетки.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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