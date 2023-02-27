Помер російський політолог, ідеолог Кремля Гліб Павловський

Одним з перших про смерть Павловського повідомило російське видання "Ведомости".

Як повідомив друг Павловського, професор Вищої школи економіки Симон Кордонський, Гліб Павловський помер у ніч на 27 лютого після тяжкої хвороби на 72-му році життя.

Згодом на сторінках у соціальних мережах самого Павловського розмістили повідомлення, в якому зазначили, що він помер у неділю, 26 лютого, в московському хоспісі після тривалої хвороби.

Гліб Павловський народився 5 березня 1951 року в Одесі. У радянський час був інформатором КДБ – брав участь у неофіційному філософсько-історичному гуртку Одеського університету, членів якого за "антирадянщину" було засуджено й ув'язнено, але сам Павловський через співпрацю з КДБ уник ув'язнення.

З грудня 1985 року жив у Москві, був засновником інформаційного агентства "Постфактум", у 1991-92 роках посаду заступника голови правління видавничого дому "Комерсант".

У 1990-х і 2000-х роках працював радником глави адміністрації президента Росії, був одним із творців "Фонду ефективної політики", який працював над президентською кампанією Путіна. У 2000-2011 роках – радник Путіна, ідеолог першої фази путінізму.

2004 року Павловський на чолі групи московських політтехнологів приїздив до Києва й активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.

Команда Павловського розробила концепцію виборчої стратегії Януковича в 2004 році.

Зокрема, була автором концепції кампанії проти Ющенка, зокрема про різні сорти українців і відповідних мап на виборах 2004 року. Також вони створили "темники", за якими влада змушувала працювати українські телеканали. Павловський відкрито заявляв, що обрання президентом Віктора Ющенка суперечить інтересам Кремля.

Співпраця Павловського з адміністрацією російського президента припинилася після того, як він виступив різко проти рішення Путіна балотуватися на третій термін і почав критикувати російську владу.

Також Павловський засудив вторгнення РФ в Україну. У квітні 2022 року він заявляв, що Путін дуже прорахувався, коли розпочав війну.