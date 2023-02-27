"Світ без Росії нам не потрібен": Медведєв пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив знищенням людської цивілізація, якщо постане питання про існування Росії
Про це Медведєв написав у статті для одного з пропагандистських ЗМІ РФ.
За його словами, Захід "накачує" Україну зброєю та нібито перешкоджає переговорам, що може призвести до ядерної катастрофи.
"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя модна буде забути на століття, доки не перестане виходити радіація з димних завалів", - написав Медведєв.
Він додав, що якщо постане загроза існуванню РФ, то зникне вся людська цивілізація.
"Якщо серйозно постане питання про існування самої Росії, його буде вирішено аж ніяк не на українському фронті, а разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. Світ без Росії нам не потрібен", - підкреслив Медведєв.
Водночас він запевнив, що РФ такого нібито не допустить.
- 25 лютого Дмитро Медведєв заявив, що РФ воює в Україні проти цілої імперії ворогів, які нібито мають на меті "задушити" Росію.
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