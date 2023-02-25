Медведєв підбив підсумки року війни РФ проти України та пригрозив НАТО ядерною зброєю
Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ воює в Україні проти цілої імперії ворогів, які нібито мають на меті "задушити" Росію.
Про це Медведєв написав у статті "Рік захисту вітчизни" для журналу "Національна оборона".
"Вкотре нам протистоїть практично ціла імперія різноманітних ворогів: українські та європейські неофашисти, США, інші англосакси та їхні васали, приблизно півсотні країн. Вони поставили собі за мету задушити та стерти нашу країну з лиця землі. Не вийде. Ми сильніші, і тепер це теж очевидно", - написав Медведєв.
Він додав, що минулий рік згуртував росіян, а також "позбавив ілюзій про демократичний" Захід". Також експрезидент РФ звинуватив США та інших західних союзників України у затягуванні конфлікту через постачання озброєнь ЗСУ та назвав ядерний потенціал Росії фактором їхнього стримування НАТО.
"Найбільш потужним фактором стримування для особливо гарячих голів при погонах натовського зразка є ядерний потенціал, яким володіє Росія. Зброї, у тому числі сучасної та високоточної, у нас достатньо", - переконує Медведєв.
Він підсумував, що надалі Росії необхідно перейти до "нормального життя" та забезпечити процвітання окупованим територіям, які він назвав "новими".
"Забезпечити стабільність, благополуччя та процвітання новим територіям у складі Росії, мільйонам їх мешканців. Зміцнити подальшу співпрацю з країнами-партнерами, яка успішно розвивається зараз. Робити все, що від нас залежить, щоб остаточно запанував багатополярний світ, заснований на взаємній повазі та міцних зв'язках між різними державами", - розповів про плани Медведєв.
- 22 лютого Дмитро Медведєв заявив, що РФ має право "захищатися" ядерною зброєю.
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