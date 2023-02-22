Медведєв заявив, що РФ стоїть на порозі світового конфлікту та має право "захищатися" ядерною зброєю
Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив США у бажанні знищити його країну та знову вдався до погроз ядерною зброєю
Про це Медведєв написав у telegram.
За його словами, Москва призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь через війну, яку США та НАТО нібито оголосили Росії.
"Вчора було послання президента Росії федеральним зборам, у якому зокрема було оголошено про зупинення нашої участі в СНО-3. Назріле рішення, яке підштовхнула війна, оголошена США та іншими країнами НАТО нашій країні", - написав Медведєв.
Він зазначив, що Росія нібито опинилася на порозі світового конфлікту та має право захищатися будь-якими видами озброєння, із ядерними включно.
"Всім розумним силам очевидно, що якщо США хочуть поразки Росії, ми стоїмо на порозі світового конфлікту. Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включаючи ядерну", - переконаний Медведєв.
Також він перефразував слова президента США Джо Байдена, які він сказав 21 лютого у Варшаві, про те, що Україна перестане існувати, якщо не захищатиметься від РФ.
"Якщо Росія зупиниться, не домігшись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини. Якщо США перестануть постачати зброю – війна закінчиться", - підсумував Медведєв.
- 21 січня Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- Також Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
- 21 лютого, президент США Джо Байден заявив, що НАТО не припинить підтримувати Україну, а бажання Путіна отримати нові землі не справдяться.
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