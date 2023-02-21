Про це повідомляють російські ЗМІ.

У вівторок, 21 лютого, під час звернення до федеральних зборів, Путін звинуватив США у розробці нових типів ядерних боєприпасів, які американці нібито збираються випробовувати.

"Деякі діячі у Вашингтоні, нам це достеменно відомо, замислюються вже про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї. У США йде розробка нових типів ядерних боєприпасів. Така інформація є", - сказав Путін.

У зв'язку з цим він наказав міністерству оборони РФ та "Росатому" готуватися до власних випробовувань ядерної зброї.

"У цій ситуації міністерство оборони та "Росатом" повинні забезпечити готовність до випробувань російської ядерної зброї. Першими ми цього робити не будемо. Але якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо. Ні в кого не повинно бути небезпечних ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований", – заявив Путін.