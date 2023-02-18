Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін без Путіна
OPINION

Путін без Путіна

Ігор Гулик
18 лютого, 2023 субота
20:07
Погляд Ігор Гулик

Найдивніше в історії з заявами самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, — наївне сподівання у те, що йому хтось повірить

Ось так візьме й купиться на чергову маніпуляцію. І кинеться влаштовувати переговори "військових" про припинення війни Росії проти України без Путіна…

Нагадаю, що днями на пресконференції для білоруських ЗМІ Лукашенко, як зазвичай, наговорив сім мішків гречаної вовни. Серед іншого, запросив Байдена до Мінська, аби той мав нагоду зустрітися там з Путіним. Але найбільшого резонансу набуло припущення білоруського недодиктатора про те, що російсько-українська війна могла б завершитися переговорами без участі його російського господаря. Взяли б і сіли за стіл якісь ефемерні військові, поговорили, потиснули одне одному руки й квит…

По-перше, — які "військові"? Кому з російських стратегів подасть руку людина, яка поважає сама себе? Шойгу, — одному з ініціаторів та підбурювачів до вторгнення в Україну? Напівграмотному Герасимову, котрий мріє про те, що "Росія більше ніколи не буде приниженою"? Суровікіну – сирійському "м'яснику", який за період свого короткого командування СВО в Україні закидав мирні міста ракетами, а у прифронтових зонах практикував тактику випаленої землі? Чи, може, напівлегітимний Пригожин, зі своєю "армією" зеків? Оця "чудова" російська військова "еліта" – це воєнні злочинці, вони заслужили лише одного потиску рук – конвоїра, який одягатиме на них наручники для доправлення до зали міжнародного суду.

"Чудова" російська військова "еліта" – це воєнні злочинці, вони заслужили лише одного потиску рук – конвоїра, який одягатиме на них наручники для доправлення до зали міжнародного суду

Читайте також: Пригожин готується мочити головного оленевода Росії

По-друге, у кредитній історії Путіна вже був один фінт з підставою. Це коли він 2008 року, прагнучи будь-що зберегти владу і формально виконати вимоги конституції РФ, благословив на вибори президента Дмитра Медведєва. При цьому сам залишився прем'єр-міністром (фактичним главою тодішньої російської держави). Хтось особливо вірив у повноту повноважень Медведєва? Та, звісно, ні. Всі чудово знали, хто насправді ухвалює рішення, і хто обов'язково повернеться, щойно каденція маріонетки добіжить завершення. А каденція була напрочуд "плідною". Саме під час "президентства" Медведєва Путін реалізував перший етап свого маразматичного плану відновлення СРСР – Росія напала на Грузію й анексувала частину її територій. Формально – без Путіна…

У кредитній історії Путіна вже був один фінт з підставою. Це коли він 2008 року, прагнучи будь-що зберегти владу і формально виконати вимоги конституції РФ, благословив на вибори президента Дмитра Медведєва

По-третє, і, мабуть, найзнаковіше у цій дивній заяві Лукашенка. З неї випливає, що у Росії допускають варіант "без Путіна", хай навіть як частину маніпулятивного плану. Сам господар кремля, видається, вже втямив, яку катастрофічну авантюру він затіяв, зважившись на повномасштабне вторгнення в Україну. Провал на всіх фронтах – воєнному, дипломатичному, економічному, не кажучи вже про іміджевий, — бовваніє перед очима кремлівського старця як невідворотність долі. І тому він "погодився" з Лукашенком, коли той, зазираючи у вічі господарю, розіграв сцену з перепрошуванням за оту "необачну" заяву. "Я разделяю ваши позиции и подходы, вы знаете", - відповів Путін.

Читайте також: У Росії пропонують розстрілювати командирів-невдах

Тобто зовні все виглядає геть респектабельно. Путін самоусувається (або його усувають, що, звісно, прикро для самого ВВП) від переговорів, а, отже, від відповідальності за скоєне, разом з соратниками (Шойгу або Ковальчуком) ховається десь у тайзі з шаманами або у комфортабельному шале на Байкалі, а тим часом якісь "віртуальні" генерали докладають зусиль, аби все "розсмокталося". І креативненько ж, цілком у стилі Єльцина, коли той передавав владу "окуркові": "Я устал, ухожу...".

У Росії допускають варіант "без Путіна", хай навіть як частину маніпулятивного плану. Сам господар кремля, видається, вже втямив, яку катастрофічну авантюру він затіяв, зважившись на повномасштабне вторгнення в Україну

Але мусимо розуміти, що осібний Путін — це втілення "колективного Путіна". І навіть у випадку, коли нинішній "цар" відійде від справ, у системі влади залишаться ті, на кого він опирався. Здебільшого, ефесбешні генерали, віддані й "вождю", й злочинній мафіозній структурі, яка править Росією. Послуговуючись такими важелями, Путін "у доміку" надалі залишиться в осерді ухвалення рішень.

Однак у Москві чудово розуміють, що гра у "зволікання" завершується. "Воєнкори", на кшталт Гіркіна, вже називають конкретні дати контрнаступу ЗСУ, у результаті якого мета України – кордони 1991 року – стане реальністю без перемовин. Цьому посприяє новітня зброя від Заходу і свіжі, фахові бійці, підготовлені для роботи з нею. Не забудьмо, — якщо прогнозований травневий наступ буде успішним, то 97 відсотків "другої армії світу" (за оцінками британського міністра оборони, саме стільки військ залучено до СВО) буде знищено.

Читайте також: Пригожин і "нова Ялта"

З іншого боку, — в реальному часі вже почався процес розвалу Росії, хоча референдуми про незалежність окремих її регіонів розпочалися віртуальним голосуванням 16 лютого. Форум вільних народів Росії (The Free Nations of Russia Forum – FNRF) під гаслами "Досить годувати Москву!", "Досить вмирати за Кремль!", "Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!" проводить інтернет-плебісцит у Кенігсберзі, Інгрії, на Уралі, в Сибіру та на Кубані.

Тому черговий фарс кремля про "Путіна без Путіна" приречений на провал. Умови та учасників переговорів диктуватиме Київ та члени антипутінської коаліції. А Путін, — якщо, звичайно, його не приберуть типово російськими методами, — відповідатиме як головний воєнний злочинець у Гаазі. І Лукашенко теж, і не в статусі свідка…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ЗСУ
війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
18 лютого, 2023 субота
Український важковаговик програв нокаутом у бою за титул WBO
18 лютого, 2023 субота
Усик відповів на ультиматум Ф'юрі
18 лютого, 2023 субота
Британська розвідка назвала одну з тем, якої Путін торкнеться у зверненні 21 лютого
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
19 лютого
10:48
Ексклюзив
СУ-30
Якщо Росія влаштує масштабну повітряну атаку України, то більша частина літаків РФ буде знищена в перші хвилини, - військовий експерт Селезньов
10:42
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Кулеба обговорив відновлення миру в Україні з головним дипломатом Китаю
10:21
Юлія Джима
Біатлон: Олімпійська чемпіонка з України знялася з останньої гонки ЧС-2023
10:06
F-16
F-16 та далекобійні ракети допоможуть Україні перемогти на фронті, - командувач сил НАТО в ЄС
10:01
OPINION
Віктор Андрусів
Сьогодні мобілізація = виживання
09:54
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає до України повітряні кулі
09:39
Ранком росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині, пошкоджено будинки й авто
09:24
Віктор Орбан
"Це не наша війна": Орбан закликав ЄС відмовитися від підтримки України
09:22
фінляндія швеція нато
Фінляндія готова вступити до НАТО, навіть якщо заявку Швеції не ратифікують
09:02
Циклон "Бацірай"
У Новій Зеландії вирував циклон "Габріель", який забрав життя 11 осіб, тисячі - зниклі безвісти
08:40
КНДР підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети та назвала це "непереборною ядерною контратакою"
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Штучний інтелект і світ
08:24
Інфографіка
ЗСУ
Упродовж доби ЗСУ ліквідували 590 військових РФ, 7 танків та 2 крилаті ракети
08:10
Еммануель Макрон
Макрон заявив, що Франція ніколи не матиме намірів "розчавити" Росію
08:09
OPINION
Олексій Голобуцький
НАТО провокує Росію, щоб дізнатися про стан її ядерного потенціалу
07:56
Нікополь
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинки
07:39
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска, п'ятеро загиблих, - Reuters
07:25
Китай
Росія може отримувати нелетальну військову допомогу від Китаю, - ЗМІ
07:03
Ілон Маск
Уряд США мав розмови з Ілоном Маском щодо використання інтернету Starlink в Україні
06:51
мобілізовані росіяни
Генштаб: у Криму родичі мобілізованих масово жаліються на порушення прав військовослужбовців
06:30
російська армія, мобілізація
ISW: російські добровольці не отримують обіцяну грошову компенсацію від влади
01:30
ЗСУ
ЗСУ ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер Штефан
00:44
Туреччина
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2
2023, субота
18 лютого
23:59
Страсбур, чемпіонат Франції, Едуард Соболь
Українець Соболь віддав перший асист за французький "Страсбур". Його команда перемогла "Анже"
23:24
окупанти, орки
На окупованих територіях рашисти не можуть знайти партизан. Змушені пропонувати рублі "інформаторам", - Центр нацспротиву
22:13
Росія продовжує продукувати фейки
Росія розповсюдила фейк про "військово-польові госпіталі" в освітніх закладах Києва, - КМДА
22:00
Ексклюзив
Марк Фейгін
Близький Схід, Кавказ, Закавказзя за найближчі десятиліття переживуть безліч війн, - Фейгін
22:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чи так важко було повірити в те, що ми є?
21:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області. Знищили будинки та домогосподарства, пошкоджено автомобіль
21:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Сі Цзіньпіну вигідно залишити Білорусь агентом власного впливу у Європі: Портников про візит Лукашенка до Китаю
21:37
Володимир Зеленський
"Хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину": Зеленський відзначив п'ять бригад
21:18
Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія
Кожен удар РФ по Україні матиме юридичні наслідки, - Зеленський
21:12
Польський кордон
Білорусь не пропускає польські фури з Литви та Латвії. Польща обіцяє "ідентичну реакцію"
21:03
Неймар
Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
21:00
Андрій Єрмак
Єрмак запропонував прийняти документ, що стане "проміжним етапом" перед членством у НАТО
20:47
Джо Байден ООН
Байден готує звернення до Путіна та росіян
20:43
Рекс
ЗСУ знищили російську ДРГ, яка намагалась висадитись на один з островів у дельті Дніпра
20:31
Молдова
Напередодні проросійської акції у Кишеневі затримали відповідальних за підкуп демонстрантів
20:19
Ентоні Блінкен
Росія втратила 200 тис. військових у війні з Україною, - Блінкен
20:07
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від ганебної поразки "Саутгемптону" в АПЛ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV