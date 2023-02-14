Катастрофічний розгром 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром якраз наслідок цієї конкуренції. Шойгу до промови Путіна 21 лютого намагається показати якийсь успіх Міноборони РФ. Не зеків Пригожина, а саме військ Міноборони. Вже, схоже, Путіну навіть встигли доповісти про майбутнє захоплення Вугледару. А далі був обстріл колони 155 бригади. За минулий тиждень російські морпіхи втратили близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків, та щодня гинуло 150-300 російських бійців.

До того ж українські ракети HIMARS точно вразили штаб батальйону "Восток", що кучкувався разом з морпіхами під Вугледаром.

Російським пропагандистам вже навіть важко удавати, ніби наступ йде за планом. А в телеграмі взагалі буяє зрада зрадна. Заклики розстріляти командирів, що планували цю операцію

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Тому з екранів телевізорів російським пропагандистам вже навіть важко удавати, ніби наступ йде за планом. А в телеграмі взагалі буяє зрада зрадна. Заклики розстріляти командирів, що планували цю операцію. Зокрема, з боку принаджених Пригожиним воєнкорів несуться прокляття на адресу генерала Мурадова, які настільки яскраві, що подаю мовою оригіналу:

"Эта ссыкливая сука отсиживается на КП и посылает колонну за колонной, пока командир одной из бригад участвующих в штурме Угледара погиб на линии соприкосновения (В ночь с 2 на 3 февраля под Угледаром погиб командир 14-й гв. ОБрСпН Вооруженных сил полковник Сергей Поляков). Этой ссыкливой суке просто везёт, что он не находится рядом с бойцами, которые его бы задвухсотили, как и двухсотили подобных сверхразумных командиров на места".

Кадиров радіє, бо збагачується на війні та розбудовує власну армію

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У цей час Кадиров після кількох місяців перерви організував рекламний сюжет про себе на федеральному телеканалі у Скабєєвої. Схоже, він стоїть трохи осторонь цієї великої бійки між Шойгу і Пригожиним. Кадиров радіє, бо збагачується на війні та розбудовує власну армію.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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