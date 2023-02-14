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OPINION

У Росії пропонують розстрілювати командирів-невдах

Ольга Лень
14 лютого, 2023 вiвторок
16:03
Погляд Ольга Лень

Конкуренція між Міноборони РФ та Пригожиним загострюється і впливає на ситуацію на полі бою

Катастрофічний розгром 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром якраз наслідок цієї конкуренції. Шойгу до промови Путіна 21 лютого намагається показати якийсь успіх Міноборони РФ. Не зеків Пригожина, а саме військ Міноборони. Вже, схоже, Путіну навіть встигли доповісти про майбутнє захоплення Вугледару. А далі був обстріл колони 155 бригади. За минулий тиждень російські морпіхи втратили близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків, та щодня гинуло 150-300 російських бійців.

До того ж українські ракети HIMARS точно вразили штаб батальйону "Восток", що кучкувався разом з морпіхами під Вугледаром.

Російським пропагандистам вже навіть важко удавати, ніби наступ йде за планом. А в телеграмі взагалі буяє зрада зрадна. Заклики розстріляти командирів, що планували цю операцію

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Тому з екранів телевізорів російським пропагандистам вже навіть важко удавати, ніби наступ йде за планом. А в телеграмі взагалі буяє зрада зрадна. Заклики розстріляти командирів, що планували цю операцію. Зокрема, з боку принаджених Пригожиним воєнкорів несуться прокляття на адресу генерала Мурадова, які настільки яскраві, що подаю мовою оригіналу:

"Эта ссыкливая сука отсиживается на КП и посылает колонну за колонной, пока командир одной из бригад участвующих в штурме Угледара погиб на линии соприкосновения (В ночь с 2 на 3 февраля под Угледаром погиб командир 14-й гв. ОБрСпН Вооруженных сил полковник Сергей Поляков). Этой ссыкливой суке просто везёт, что он не находится рядом с бойцами, которые его бы задвухсотили, как и двухсотили подобных сверхразумных командиров на места".

Кадиров радіє, бо збагачується на війні та розбудовує власну армію

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У цей час Кадиров після кількох місяців перерви організував рекламний сюжет про себе на федеральному телеканалі у Скабєєвої. Схоже, він стоїть трохи осторонь цієї великої бійки між Шойгу і Пригожиним. Кадиров радіє, бо збагачується на війні та розбудовує власну армію.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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російська армія
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