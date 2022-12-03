Російські пропагандисти взялися лякати населення РФ поголовним покаранням за злочини воєнної агресії проти України. Через нагнітання страху вони намагаються розгорнути наратив "народної війни" і пом'якшити реакцію суспільства на нові жертви задля активізації бойових дій.

Треба негайно наступати, а це нові російські трупи та напруження всіх задля цієї мети. Російські пропагандисти марять наступом

В ефірах постійно звучить про 1,5 року — час, який на думку росіян, потрібен НАТО для повного розгортання потужностей з виробництва зброї. Після цього у РФ навіть не сподіваються перемогти на полі бою. Тому зараз просувають думку, ніби зараз у РФ є вікно можливості аби за ці 1,5 року досягти сприятливих для себе результатів на полі бою і завершити війну з якимось прийнятним результатом. Для цього, звісно, треба негайно наступати, а це нові російські трупи та напруження всіх задля цієї мети. Російські пропагандисти марять наступом. І загалом вся воєнна машина РФ робить все можливе для мобілізації для останнього стрибка на Україну взимку.

Таке от передсмертне останнє паскудство РФ готується.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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