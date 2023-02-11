РФ підіймає хвилю "мизамірства", щоб зупинити постачання зброї в Україну. Всі корисні ідіоти ще з часів СРСР мобілізовані. Є й нова агентура.

Пам'ятаєте Арманда Хаммера, який став мільйонером на продажу радянських корисних копалин і предметів мистецтва. Так от, РФ, схоже, знайшла собі Ілона Маска, який, можливо, сподівається стати мільярдером, просуваючи інтереси РФ. Крім його участі в розповсюджені російських фейків, є і дуже вчасна для російського наступу практична дія. Компанія SpaceX обмежила дронам ЗСУ доступ до Starlink. Президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від росіян, "ніколи не призначався для використання як зброя", і компанія "ніколи не хотіла, щоб вони використовували її з метою наступу". Якщо Маск не підтримує український наступ, то він підтримує російський — середнього не існує.

Російська пропаганда натурально одержима питаннями постачання зброї Україні. Всіма силами намагаються протидіяти її отриманню

Російська пропаганда натурально одержима питаннями постачання зброї Україні. Всіма силами намагаються протидіяти її отриманню. У зв'язку з цим росіяни проводять інформаційні операції відразу за кількома напрямами.

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По-перше, і самі російські пропагандисти, і їх агенти впливу розгорнули дуже велику активність з продукування всіляких фейків в потрібних для РФ напрямах.

Завжди знайдеться купа корисних ідіотів, які готові волати про пацифізм і роззброєння. Тільки ці пацифісти чомусь роззброюватися зазвичай закликають жертву нападу, а не агресора

По-друге, російські пропагандисти одночасно погрожують світу ядерною зброєю, і розгортають боротьбу за мир в західних країнах. Тут завжди знайдеться купа корисних ідіотів, які готові волати про пацифізм і роззброєння. Тільки ці пацифісти чомусь роззброюватися зазвичай закликають жертву нападу, а не агресора. Останнє засідання Ради Безпеки ООН, яке скликала РФ, якраз є промовистим прикладом. Росіяни його скликали саме для того, щоб вмовляти не постачати зброю Україні. І знайшовся корисний ідіот, щоб розказати про роззброєння. Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс.

Нічого нового. РФ намагається використовувати ті ж важелі й практично тих же людей, яких використовував в подібних випадках Радянський Союз. В СРСР цей трюк називали ідеологічним роззброєнням противника.

По-третє, — це витікає з виступу Вотерса в ООН, — РФ намагається організувати переговори, щоб добитися припинення вогню і фіксації поточної лінії фронту.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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