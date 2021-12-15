РФ позбавляє Цимбалюка права на вираження поглядів, - Денісова про звинувачення українського журналіста в екстремізмі
Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на українського журналіста Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів
Про це вона написала в Телеграм.
"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності", - зазначила Людмила Денісова.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований у Росії.
Людмила Денісова повідомила, що його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).
"Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - додала вона.
Омбудсман назвала такі дії неприпустимими.
"Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - наголосила Людмила Денісова.
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