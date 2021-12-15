РФ позбавляє Цимбалюка права на вираження поглядів, - Денісова про звинувачення українського журналіста в екстремізмі

Про це вона написала в Телеграм.



"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності", - зазначила Людмила Денісова.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований у Росії.



Людмила Денісова повідомила, що його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).



"Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - додала вона.



Омбудсман назвала такі дії неприпустимими.



"Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, у Росії українському журналісту Роману Цимбалюку закидають екстремізм.

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