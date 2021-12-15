У РФ українському журналісту Цимбалюку закидають екстремізм, - адвокат
У Росії на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка порушили справу за екстремізм
Про це написав адвокат Микола Полозов.
"Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", - зауважив він.
Юрист додав, що межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах, де є політичний інтерес влади, дуже передбачувана.
"Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини", - зазначив Микола Полозов.
За його словами, додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної інформації, яка нібито дискредитує, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".
"Як би там не було, з боку влади РФ чинять тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу висловлення думок і здійснення професійної діяльності. Вважаю, що такі дії стосовно журналістів неприпустимі і за них владі доведеться відповідати в незалежних міжнародних судових інстанціях", - наголосив адвокат.
Він уточнив, що представлятиме інтереси журналіста з усіх питань, котрі "так цікавлять владу Росії".
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