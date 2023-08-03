РФ "призначила" Норвегію недружньою державою

Про це пише уряд РФ у telegram.

"Королівство Норвегія включено до переліку іноземних держав, які здійснюють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для дипмісій, включених до такого переліку, обмежена можливість наймати до посольств, консульств, представництв держорганів та держустанов працівників, які перебувають на території Росії.

Рішення ухвалене для реалізації указу президента Росії Володимира Путіна.

"Затверджений список може розширюватися з урахуванням ворожих дій іноземних держав, що продовжуються, проти Росії", - додали у повідомленні.