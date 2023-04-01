Короткий опис документа публікує "Комерсант".

У документі серед іншого РФ називається "державою-цивілізацією", оплотом "Русского мира" та "одним із суверенних центрів світового розвитку". З документа випливає, що РФ "не вважає себе ворогом Заходу", але не може не займатися "усуненням рудиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах".

Як одне з ключових завдань заявлено "перетворення Євразії на єдиний загальноконтинентальний простір світу, стабільності, взаємної довіри, розвитку та процвітання".

Путін під час представлення документа розповів, що проведено масштабну і копітку роботу з актуалізації концепції та "приведення її у відповідність до сучасних геополітичних реалій". Проте пояснити суті розробки не зміг і попросив зробити це Лаврова.

"Логіка документа відображає мінливі геополітичні реалії, по суті, революційні зрушення на зовнішньому контурі, які отримали зриме прискорення з початком "спеціальної військової операції". Зокрема, констатується безпрецедентний за останнє десятиліття рівень міжнародної напруженості. Визнається екзистенційний характер загроз безпеці та розвитку нашої країни, створюваних діями недружніх держав. Головним ініціатором і провідником антиросійської лінії прямо названі Сполучені Штати Америки, і загалом політика Заходу, спрямована на всемірне ослаблення Росії, охарактеризована як гібридна війна нового типу", - розповів Лавров.

Натомість Китай та Індія у концепції названі "дружніми суверенними глобальними центрами сили", з якими планується поглиблювати зв'язки та координувати політику.

Як зазначив Сергій Лавров, у концепції докладно викладено російське "бачення принципів більш збалансованого та справедливого світо устрою", серед яких – "поліцентричність, суверенна рівність держав, забезпечення їхнього права обирати моделі розвитку, відстоювання культурно-цивілізаційного різноманіття світу".

Видання зазначає, що концепція зовнішньої політики РФ вперше було затверджено 1993 року. Основне завдання ставилося "налагодження стійких позитивних взаємин із країнами близького закордоння з метою подолання дестабілізуючих дезінтеграційних процесів біля колишнього СРСР". Нову концепцію Путін затвердив 28 червня 2000 року. Там першорядним завданням називалося "зміцнення союзу Росії та Білорусії". 2008 року концепцію схвалив президент Медведєв. У цьому документі йшлося про "перспективу втрати Заходом своєї монополії на глобалізаційні процеси", а Росія називалася "найбільшою євразійською державою". У концепції 2013 року також була думка про "скорочення можливостей історичного Заходу домінувати у світовій економіці та політиці".

Попередню версію документа було прийнято у 2016 році. Там було зазначено 11 завдань російської зовнішньої політики, і ключове серед них — захист суверенітету та територіальної цілісності країни. Також було згадано "збереження та зміцнення міцних позицій у світовій спільноті", "формування відносин добросусідства з суміжними державами", "сприяння усуненню наявних осередків конфліктів на їх території" та популяризація національної культури.

У січні 2022 року президент Володимир Путін доручив доопрацювати цей основний документ із урахуванням нових реалій.