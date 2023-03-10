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Головна війна з Росією РФ розміщує військових у житлових кварталах Рубіжного й обстріляла тимчасово окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

РФ розміщує військових у житлових кварталах Рубіжного й обстріляла тимчасово окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

10 березня, 2023 п'ятниця
07:43
війна з Росією окупант

Російські війська обстріляли з мінометів тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати українських воїнів

Про це у ранковому зведенні 10 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

В окупованому Рубіжному ворог розміщує солдатів у житлових кварталах

У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. 

Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей, зазначає Генштаб ЗСУ.

За добу Росія запустила по Україні 95 ракет різного базування та завдала 31 авіаційного удару

Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. 

"Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом 9 березня противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищили українські захисники. 

Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БПЛА типу "Шахед-136", половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

ЗСУ відбили понад сотню атак ворога на 5 напрямках

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Минулої доби українські воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. 

Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. 

Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське - Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. 

Він обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. 

Українські захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. 

Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. 

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське - Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

Сили оборони уразили 2 логістичних центри, 6 станцій РЕБ та місця скупчення російських військ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

А підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.

  • Раніше у Генштабі розповіли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.
 

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