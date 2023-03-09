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Російські мародери на Херсонщині вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб

9 березня, 2023 четвер
18:47
війна з Росією мародерство у російській армії

У Генштабі розповіли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 9 березня.

"В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно та побутову техніку вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ за добу знищили 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів і станцію РЕБ окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Своєю чергою українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Протягом доби росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ

"Загалом протягом доби противник здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети були знищені нашими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей", - повідомляє Генштаб.

Також, ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136. Половину дронів було збито.

Окрім того, зазначається, що противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас за даними Генштабу, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них - Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та місто Херсон.

У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.

ЗСУ
Херсонщина
мародерство
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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