Про це повідомляє офіційний Facebok ОК "Південь".

Чорне море

Корабельне угруповання ворожих сил в кількості 5 ракетних кораблів, 3 великих десантних кораблів та 1 підводний човен - несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами.

Штормова погода не сприяє висадці десанту.

Одещина

Хвилювання моря підвищує вірогідність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних "мандрувальниць" було виявлено на Одещині. Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі, на щастя на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав.

Миколаївщина

Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву в кількох метрах від берега, руйнувань та постраждалих нема.

Підрозділи ЗСУ на Півдні 21 червня завдали суттєвих втрат окупантам, зокрема внаслідок удару по острову Зміїному

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