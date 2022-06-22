Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій на визначеному рубежі оборони. Для доведення своєї потужності застосовує тактику розсерджених, але майже одночасних ракетних ударів у поєднанні з системами залпового вогню чи артилерією", - йдеться у звіті "Півдня".

Миколаївщина

Вранці одночасно крилатими ракетами атаковано Миколаїв та Очаків, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі.

Паралельно реактивною системою залпового вогню "Ураган" обстріляно житлові квартали Миколаєва. Знову використовувались заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася просто на подвір’ї приватного будинку. Там знаходилися двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий отримав поранення, за його життя борються медики.

За кілька годин РСЗВ обстріляла й Очаків, є поранені. Трохи згодом стратегічною авіацією випущено 4 ракети по акваторії та причалам порту. Постраждалих нема.

По наших позиціях на Миколаївщині нанесено 2 авіаційних удари гелікоптерами. Втрат немає.

Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами “повітря –повітря” по парі наших літаків. Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає.

Ворожі спроби розвідати наші позиції на Миколаївщині було перервано влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу.

Втрати Росії на Півдні

21 червня ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 150 вогневих завдань, авіацією завдано 5 ударів по противнику.

Підтверджені ворожі втрати складаються з 49 окупантів, 2 самохідних гаубиці "Мста-С". Також РФ втратила тягач, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Острів Зміїний

Зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс “Панцир С1”, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати дорозвідуються.

Звернення до українців

Зважте на доцільність та ризики екстремального пляжного відпочинку, будьте відповідальними перед своїми дітьми за їх і власну безпеку, вчасно і оперативно реагуйте на сигнали повітряних тривог, дбайте про інформаційну гігієну - не дозволяйте ворогу посіяти в вас паніку і недовіру до сил оборони.

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