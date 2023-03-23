РФ щомісяця втрачає в Україні близько 25 тис. солдатів, – радник Залужного
Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс заявив, що Росія щомісяця втрачає на війні близько 25 тисяч своїх солдатів
Про це він сказав в інтерв'ю NV.
"Я вважаю, що Бахмут — це місце, куди пішла вмирати російська армія", – висловився Райс.
За його словами, українська армія вбиває близько 25 тисяч російських солдатів на місяць. Окрім того, за березень армія країни-агресорки втратить 75 тисяч військових пораненими.
"Усі найкращі підрозділи російської армії знищуються", - сказав радник Залужного.
Райс зазначив, що нині ЗСУ набагато сильніші, ніж рік тому.
"Я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - наголосив він.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 168 тисяч військових.
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