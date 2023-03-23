Про це він сказав в інтерв'ю NV.

"Я вважаю, що Бахмут — це місце, куди пішла вмирати російська армія", – висловився Райс.

За його словами, українська армія вбиває близько 25 тисяч російських солдатів на місяць. Окрім того, за березень армія країни-агресорки втратить 75 тисяч військових пораненими.

"Усі найкращі підрозділи російської армії знищуються", - сказав радник Залужного.

Райс зазначив, що нині ЗСУ набагато сильніші, ніж рік тому.

"Я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - наголосив він.