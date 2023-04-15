Про це сказав

"Гадаю, що в першу чергу Росія все ще має серйозні наміри втягнути Білорусь у війну на певному етапі, і спробує використати білорусів і північний фронт, тому що це занадто велика можливість для Росії, щоб нею не скористатись. Можливо, не зараз, можливо, через три-шість місяців або через рік. Тому це випускати з уваги не можна", - наголосив він.

Глен Грант зазначив, що зараз ініціатива на боці РФ, і Україна мусить її забрати. Росіяни можуть перекидати резерви куди завгодно, а українці - тільки туди, де темп визначає ворог.

За словами експерта, Сили оборони не мають іншого вибору, крім скеровувати резерви на Бахмут, але окупанти не зупиняться на цьому місті. Натомість вони атакуватимуть в одному чи кількох місцях, щоб розтягнути лінію фронту за межі обороноздатності України. Глен Грант зауважив, що на деяких ділянках росіянам це добре вдається.

"Україна тримається, але якщо росіяни продовжуватимуть діяти так, то неминуче десь здійснять прорив, тому що на даний момент Україна не має достатньої кількості фронтових військ необхідної якості. Тут я маю на увазі не тільки людей, але й боєприпаси, зброю, техніку в оборонній позиції", - пояснив експерт.