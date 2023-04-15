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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ціною Білорусі Путін спробує компенсувати поразку в Україні, - білоруський політолог Усов

15 квітня, 2023 субота
09:10
Війна з Росією Білорусь кордон

Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу та прогнозів, вважає, що Путін намагатиметься заспокоїти незадоволеність ура-патріотів через втрати РФ у війні, розширяючи російську імперію на Білорусь

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ніякої раціональності зараз не існує у кремлівських головах, там є підхід "бери, що можеш забрати". Те, що вони могли забрати від України, те взяли, а питання - чи зможуть вони це утримати. Ми всі чекаємо наступні місяці й маємо великі сподівання на ЗСУ. Думаю, що Путін не обмежиться якимись стандартами зі зберігання ілюзії незалежності Білорусі та законності. Якщо буде необхідність для підсилення його статусу та іміджу через розширення кордонів російської імперії, то він це зробить. Питання тільки, у якому форматі це відбудеться, чи це буде у форматі союзної держави. Ми бачимо, що у Південній Осетії так само хотіли провести референдум про вступ цієї невизнаної республіки у склад Росії, а місцеві еліти були проти. Там прийшов новий президент та сказав, що такі речі проводити не будуть. Вони навіть не можуть включити до складу Росії Придністров'я, хоча там референдум відбувся значно давніше. Зараз це все може змінитися", - сказав білоруський політолог.

Павло Усов додав, що Путін не буде думати, чи будуть задоволені білоруси та Лукашенко, чи ні.

"Знову тут питання: протягом якого часу це відбудеться, рік чи два, бо через три роки вже не буде незадоволених у Білорусі,  Лукашенко зачистить країну. І тоді з Білорусі можна буде робити все, що завгодно. Процес поглинання Росією Білорусі може бути прискорений поразкою РФ в Україні. Відбудеться контрнаступ, який, на жаль, не вийде за межі України. Скоріш за все Росія залишиться на деякий час у тому форматі, у якому є зараз. Всі втрати будуть компенсовані дефрагментацією Білорусі, тобто ціною  Білорусі Путін спробує компенсувати незадоволеність ура-патріотів у самій Росії", - зазначив Усов.

  • 6 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив реалізацію проєкту союзної держави.
  • 10 квітня Лукашенко на зустрічі з Шойгу вимагав гарантій безпеки для Білорусі

Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ЗСУ
Південна Осетія
Придністров'я
наступ ЗСУ
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