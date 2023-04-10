Лукашенко проводить зустріч із Шойгу: обговорюють "безпеку Білорусі"

Про це повідомляє видання БЕЛТА.

Як зазначається, міністр оборони Росії прибув до білоруської столиці для розвитку нещодавніх домовленостей між главами держав.

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"Прощаючись після останніх переговорів з Володимиром Володимировичем (Путіним. - ред.), ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете до Білорусі й ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання із Володимиром Володимировичем", - сказав Лукашенко.