Лукашенко здійснить дводенний робочий візит у РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить візит до російського диктатора Володимира Путіна, аби обговорити міжнародну обстановку
Про це повідомила його пресслужба.
Згідно з повідомленням, 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради так званої Союзної держави Білорусі та Росії.
"Учасники заходу розглянуть хід виконання основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм", - ідеться в повідомленні.
"Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави", - додали в Лукашенка.
Напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч, на якій "обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин".
Предметом розмови стануть імпортозаміщення, поглиблення співпраці, розвиток високотехнологічних галузей, а також міжнародна обстановка, зазначили у пресслужбі.
- У грудні минулого року Лукашенко та Путін зустрілись у Білорусі.
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