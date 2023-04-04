Про це повідомила його пресслужба.

Згідно з повідомленням, 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради так званої Союзної держави Білорусі та Росії.

"Учасники заходу розглянуть хід виконання основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм", - ідеться в повідомленні.

"Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави", - додали в Лукашенка.

Напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч, на якій "обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин".

Предметом розмови стануть імпортозаміщення, поглиблення співпраці, розвиток високотехнологічних галузей, а також міжнародна обстановка, зазначили у пресслужбі.