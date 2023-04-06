Про це він заявив на переговорах із Путіним у Москві, передають білоруські ЗМІ.

"Ми все це подолаємо. І той, хто сподівається чи прогнозував, що ми обвалимося, – нічого ми не обвалилися. Так, буде непросто. А коли було просто? Ми витримаємо і зробимо все навіть у мікроелектроніці, де ми з вами рік тому, зустрічаючись у вашому кабінеті, якраз обговорювали, що нам робити. Виявляється, і тут знайшли можливість працювати. І ракети літають, і бойова техніка пересувається й у нас, і у вас. Так що всі ми подолаємо, треба трохи часу... Ми точно відпрацювали зарплату, яку нам платять", – сказав Лукашенко.

Під час розмови Лукашенко назвав досягненням те, що Білорусь і Росія за два роки реалізували 80% із 28 ухвалених "союзних програм" у рамках розвитку так званої союзної держави, залишивши, на пропозицію Путіна, осторонь "ті висоти, які ми довго не могли взяти й не можемо зараз".

"Якщо десь вони спіткнулися, вперлися (уряди), ми одразу зустрічалися і, ухвалюючи рішення, давали їм хід для реалізації цих програм. Ми цілеспрямовано, домовившись, два роки наполегливо працювали над цими програмами", – заявив він.

"Уже менше буде проблемних питань. Вони, звичайно, є. Все більше і більше, оскільки ми розвиваємось. Та й підкидають нам ці питання", – додав Лукашенко.