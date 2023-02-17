У Сумській ОВА заперечили інформацію The Times про 10 тис. військових РФ поблизу кордону з областю

Про це сказав в ефірі Еспресо т.в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

"Сьогодні провели чергову зустріч з військовим керівництвом. Ще раз можу відповідально заявити, що на сьогодні ударного угруповання на кордонах із Сумщиною немає", - сказав він.

Савченко додав, що видання The Times посилається на слова старшого лейтенанта, а людина в такому званні апріорі не може мати доступу до даних, які свідчили б про пересування військ чи формування угруповань.

"Зараз працюють силові структури та з'ясовують, хто, чому і які коментарі надавав. Я давав коментар The Times, і якщо прочитати джерело, то вони комплексно описують ситуацію. Наводять мої слова про те, що на зараз дух на Сумщині міцний, як і раніше. Що не буде сценарію минулого року, ми готуємось до оборони", - наголосив він.

Раніше про те, що поблизу кордону з областю немає ударного угруповання ворога, зазначили в Сумській ОВА.

"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумською не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО", - йдеться в повідомленні ОВА.

Про те, що начебто на території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, де налічується 10 тисяч військових, йшлося в матеріалі The Times.

"По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була",- зазначив виданню старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.

Також видання писало з посиланням на інформацію українських прикордонників, що росіяни начебто побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.

Також видання The Times написало, що російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону, завдяки чому там зможе рухатися бронетехніка. Торік болото заважало окупантам оперативно просуватися.