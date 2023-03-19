РФ тримає в Чорному морі два ракетоносії, залп яких може сягнути до 16 "калібрів"
Станом на ранок 19 березня РФ вивела на бойове чергування в Чорне море 2 носії крилатих ракет "калібрів", загальний залп яких може сягати до 16 одиниць
Про це ВМС України поінформували в телеграмі.
"Станом на 19.03.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 16 ракет", — зазначили у Військово-Морських силах.
Так, в Азовському морі зафіксовано один корабель загарбників, у Середземному — до семи російських кораблів, із них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягнути до 20 ракет.
- Нагадаємо, 16 березня керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла про нетипову активність ворога в Чорному морі: тоді російські війська вивели 20 кораблів, з яких 4 ракетоносії з 28 "калібрами" та багато допоміжного флоту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе