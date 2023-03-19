РФ тримає в Чорному морі два ракетоносії, залп яких може сягнути до 16 "калібрів"

Про це ВМС України поінформували в телеграмі.

"Станом на 19.03.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 16 ракет", — зазначили у Військово-Морських силах.

Так, в Азовському морі зафіксовано один корабель загарбників, у Середземному — до семи російських кораблів, із них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягнути до 20 ракет.