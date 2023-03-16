Гуменюк: У Чорному морі зафіксована нетипова активність РФ та кількість корабельного угруповання
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Загалом російські війська вивели 20 кораблів, з яких 4 ракетоносії з 28 "калібрами" та багато допоміжного флоту
Про це інформує в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі та за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені по запуску", - сказала Гуменюк.
Керівниця пресцентру наголосила, що загальна активність пов'язана з розосередженням ворога, серед загального складу багато одиниць допоміжного флоту.
"Вони (російські війська, - ред.) намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються розосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі й намагаючись приховувати свої дії від нас, але наше ретельне спостереження дає свої результати. Ми бачимо і розуміємо їх кроки на перед", - додала Гуменюк.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- Рішення щодо можливого пропуску кораблів США у Чорному морі, які заберуть уламки збитого Росією безпілотника MQ-9 Reaper, буде ухвалено найближчим часом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе