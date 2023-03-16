Про це інформує в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі та за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму, якщо говорити, можуть бути споряджені по запуску", - сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру наголосила, що загальна активність пов'язана з розосередженням ворога, серед загального складу багато одиниць допоміжного флоту.