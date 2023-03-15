У Туреччині зробили заяву щодо можливого пропуску кораблів США, які заберуть збитий над Чорним морем БПЛА
Рішення щодо можливого пропуску кораблів США у Чорному морі, які заберуть уламки збитого Росією безпілотника MQ-9 Reaper, буде ухвалено найближчим часом
Про це сказав міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.
"Ми уважно відслідковуємо питання. Мають місце різні контакти, у тому числі між структурами у самій Туреччині. Прагнемо знайти з партнерами зі США розумне та логічне рішення. Виступаємо за мирний вихід із ситуації", - сказав посадовець.
"Наступні кроки проясняться найближчим часом", - додав він, відповідаючи на запитання щодо пропуску американських кораблів у Чорне море.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
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