Про це сказав міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.

"Ми уважно відслідковуємо питання. Мають місце різні контакти, у тому числі між структурами у самій Туреччині. Прагнемо знайти з партнерами зі США розумне та логічне рішення. Виступаємо за мирний вихід із ситуації", - сказав посадовець.

"Наступні кроки проясняться найближчим часом", - додав він, відповідаючи на запитання щодо пропуску американських кораблів у Чорне море.