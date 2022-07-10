РФ вбила 100 українських спортсменів і тренерів з 24 лютого

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Ще 4 спортсменів та тренерів - поранені, а 22 - перебувають у полоні

"Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Всі вони Герої, кращі з найкращих наших людей. Сьогодні більше ніж 3 тис. спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті понад 1100 спортсменів і тренерів. Для Росії життя окупанта не вартує нічого. Для нас кожне життя — цілий всесвіт", – сказав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Наприкінці травня Гутцайт говорив, що більше ніж 50 спортсменів загинуло внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

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