З 24 лютого на війні загинуло більше ніж 50 українських спортсменів

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Гутцайта, мова йде про спортсменів, які боронили Україну на війні.

"Більше ніж 50 спортсменів вже загинуло. Наших хлопців, які займалися різними видами спорту. Олімпійськими, неолімпійськими – тут немає різниці. Це наші рідні спортсмени, які боронили нашу країну і які загинули. Багато спортсменів зараз знаходиться в лавах ЗСУ, всі боронять, всі захищають. Є в теробороні, є на сході. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу країну", – сказав міністр спорту Гутцайт.

24 березня Міністерство молоді та спорту виключило натуралізовану росіянку Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання за підтримку агресії РФ.

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