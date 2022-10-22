Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в телеграмі.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо - постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби", - зазначив він.

Юрій Погуляйко закликав волинян не поширювати фото та відео з місця обстрілу в соцмережах.

22 жовтня в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без світла, постраждала людина й було пошкоджено будинок.

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