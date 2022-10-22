РФ вдруге за добу атакувала Волинь: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
На Волині вдень 22 жовтня російські загарбники вдруге за добу обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в телеграмі.
"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо - постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби", - зазначив він.
Юрій Погуляйко закликав волинян не поширювати фото та відео з місця обстрілу в соцмережах.
- 22 жовтня в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без світла, постраждала людина й було пошкоджено будинок.
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