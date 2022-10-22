У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, у частині міста немає світла, поранено людину
У Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Він зазначив, що внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. Також одна людина отримала опіки.
За попередньою інформацією, загиблих немає.
Раніше він писав про прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - ідеться в повідомленні.
Також він зазначив, що на місці удару вже працюють рятувальники. Деталі пообіцяв надати пізніше.
- 22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.
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