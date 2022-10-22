Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Він зазначив, що внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. Також одна людина отримала опіки.

За попередньою інформацією, загиблих немає.

Раніше він писав про прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - ідеться в повідомленні.

Також він зазначив, що на місці удару вже працюють рятувальники. Деталі пообіцяв надати пізніше.

22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.

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