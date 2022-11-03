Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, аніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - написав він.

"Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" - додав Залужний.

З 24 лютого до 3 листопада окупанти втратили близько 74000 військових.

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