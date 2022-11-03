Близько 74 тис. окупантів, 2466 танків і 266 літаків: втрати РФ від початку повномасштабної війни

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. "Знову понад 700 окупантів та багато техніки…"- коментує пресслужба Генштабу втрати окупантів за сьогодні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали: