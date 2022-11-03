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Близько 74 тис. окупантів, 2466 танків і 266 літаків: втрати РФ від початку повномасштабної війни
З 24 лютого до 3 листопада окупанти втратили близько 74000 військових, 5552 бронемашини, 2734 танки, 1755 артилерійських систем, 1442 безпілотники та 258 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці."Знову понад 700 окупантів та багато техніки…"- коментує пресслужба Генштабу втрати окупантів за сьогодні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 74000 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 2734 (+20) од,
- бойових броньованих машин - 5552 (+27) од,
- артилерійських систем - 1755 (+22) од,
- РСЗВ - 390 (+3) од,
- засоби ППО - 198 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1442 (+4),
- крилаті ракети - 397 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4162 (+9) од,
- спеціальна техніка - 155 (+1).
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