РФ виготовляє дрони невстановленого типу із двигунами, які були куплені на AliExpress, - Ігнат
Російські окупанти атакують Україну новими безпілотниками невстановленого типу. Двигуни цих дронів терористи купують на китайському сайті AliExpress
Про це у телемарафоні повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"І про БПЛА невстановленого типу - там вже є уламки, рештки. Видно, з чого ворог їх складає, фактично з AliExpress куплені двигуни. Таким чином, противник буде їх застосовувати", - заявив речник.
За словами Ігната, це вже не вперше, коли з простих матеріалів, з "палок", створюють безпілотники і запускають по території України.
Водночас він наголосив, що цей безпілотник несе кілька кілограмів вибухівки і становить небезпеку.
- Російська армія в ніч 22 жовтня здійснила обстріл ракетами, мінометами та артилерією Харківської, Донецької, Сумської та Херсонської областей. У селі Новий Коротич внаслідок атаки по поштовому терміналу загинули 6 людей, ще 16 постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе