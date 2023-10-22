Вночі росіяни обстріляли 4 області: загинули 6 людей, пошкоджено приватні та адмінбудівлі

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На Харківщині близько 22:00 російська армія здійснила ракетний удар по поштовому терміналу у селі Новий Коротич, внаслідок якого загинули 6 працівників поштового термінала, ще 16 постраждали. Зайнялась пожежа у будівлі термінала, куди влучила ракета, та зайнялись вантажівки, які стояли на території і потрапили під удар. Рятувальники гасили будівлю та вантажівки впродовж двох годин. На місці обстрілу працюють слідчі Нацполіції.

На Донеччині росіяни завдали авіаудару по неробочій шахті у місті Торецьк. Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі триповерхової адмінбудівлі та займання підйомного механізму, зазначив Клименко.

Попівночі Костянтинівка також потрапила під ракетний удар Росії, внаслідок якого пошкоджено три приватні будинки.

Вночі росіяни двічі обстріляли Херсонську область, зокрема, приблизно о 00:25 окупанти обстріляли з мінометів Херсон, а близько третьої ночі атакували село Станіслав з артилерії. Внаслідок удару пошкоджено два приватні будинки.

Сумська ОВА повідомила, що вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад Сумщини, зокрема, обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська громади.

По Великописарівській громаді окупанти здійснили гранатометний обстріл (18 вибухів), а по Середино-Будській громаді ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).