РФ вимагає зняття санкцій з основного сільськогосподарського банку для продовження роботи "зернової угоди", - МЗС
5 травня почались перемовини між Туреччиною, ООН та Україною і Туреччиною, ООН та Росією з приводу угоди щодо експорту українського зерна
Про це в ефірі Еспресо повідомила пані посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева.
"Від сьогоднішнього раунду перемовин я не очікую прориву. Росіяни продовжують нагнітати та посилювати тиск на всі сторони. Було вчора увечері заявлено, що сьогодні спочатку відбудеться зустріч технічних делегацій, а потім в залежності від результатів можуть бути переговори на рівні заступників міністрів оборони. Основною вимогою РФ, наскільки мені відомо, є зняття санкцій (передпідключення до міжнародної системи розрахунків SWIFT) основного російського сільськогосподарського банку "Россельхозбанк"", - сказала вона.
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Пані посол додала, що через цей банк проводяться основні розрахунки за експорт, зокрема, агропродукції.
"Санкції працюють, і дуже себе некомфортно Росія почуває з відключенням від SWIFT. Побачимо, як мине зустріч технічних делегацій з представниками ООН. Туреччина залишається на позиції, що угода має працювати - вона безпосередньо зацікавлена. Її підтримує і Китай, як великий покупець українського зерна і олійних культур", - вважає Трофімцева.
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