Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За добу 8 квітня російська армія здійснила 71 обстріл Херсонщини, випустивши 495 снарядів, 23 з них влучили в обласний центр.

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередачі; територію суднозаводу Корабельного району міста та зернового термінала Бериславського району", - ствердили в ОВА.

Зазначається, що люди внаслідок атак не постраждали.