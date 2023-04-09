РФ випустила по Херсонщині 495 снарядів, пошкоджено будинки, лінію електропередачі, суднозавод та зернотермінал
Упродовж доби 8 квітня Росія 71 раз обстрілювала Херсонщину, уражено житлові квартали Херсона, суднозавод та зерновий термінал Бериславського району
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За добу 8 квітня російська армія здійснила 71 обстріл Херсонщини, випустивши 495 снарядів, 23 з них влучили в обласний центр.
"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередачі; територію суднозаводу Корабельного району міста та зернового термінала Бериславського району", - ствердили в ОВА.
Зазначається, що люди внаслідок атак не постраждали.
- Російська армія атакувала прикордонні райони Харківщини, зокрема ракета влучила поблизу Лозовеньківського водосховища, пошкоджено ресторан і будинок, в смт Великий Бурлук уражено будинки.
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