Про це пише у твіттері заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Понад 120 ракет, запущених "злим русськім міром", щоб знищити критичну інфраструктуру та масово вбити цивільне населення", - пише Подоляк.

Також заступник голови Офісу президента України написав: "Чекаємо подальших пропозицій від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для РФ" і небажаність провокацій".

Близько восьмої години ранку 29 грудня у Кривому Розі випереджуючи вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працюють українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.

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