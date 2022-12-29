РФ випустила по Україні понад 120 ракет, - ОП
В Офісі президента України повідомили, що уранці 29 грудня Росія випустила по території України понад 120 ракет
Про це пише у твіттері заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Понад 120 ракет, запущених "злим русськім міром", щоб знищити критичну інфраструктуру та масово вбити цивільне населення", - пише Подоляк.
Також заступник голови Офісу президента України написав: "Чекаємо подальших пропозицій від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для РФ" і небажаність провокацій".
- Близько восьмої години ранку 29 грудня у Кривому Розі випереджуючи вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.
- Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працюють українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.
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