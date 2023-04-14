РФ вирішила здійснити раптову перевірку Тихоокеанського флоту. Єрмак запитав, чому не підняли крейсер "Москва"
Міноборони РФ 14 квітня оголосило про приведення у вищий ступінь бойової готовності свого Тихоокеанського військово-морського флоту в межах раптової перевірки
Про це йдеться в повідомленні міноборони Росії.
"Сьогодні, з 9-ої години (за владивостокським часом) піднятий за тривогою і почав приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі. Також у заході задіяно частину Повітряно-космічних сил, військові частини і підрозділи забезпечення", - повідомили в російському оборонному відомстві.
Метою перевірки проголошено підвищення здатності російських військ відбивати "агресію ймовірного супротивника з океанських і морських напрямків".
"На практиці необхідно відпрацювати способи дій щодо недопущення розгортання сил противника в оперативно важливому районі Тихого океану – південній частині Охотського моря і запобігання його висадці на південні Курильські острова", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Варто зазначити, що Японія не визнає Курили територією Росії.
Як довго триватиме перевірка, у Шойгу не уточнили.
На повідомлення міноборони РФ відерагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Підіймай металобрухт по тривозі чи не підіймай - увесь світ уже побачив руйнацію "скрєпи" непереможної армії РФ. І саме з руйнацій "скрєп" починалися незворотні процеси в імперіях", - написав він.
"А крейсер "Москва" чому не підняли?" - додав Єрмак.
- 13 квітня 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений українськими ракетами "Нептун". Загинуло 450 членів екіпажу.
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