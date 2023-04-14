Про це йдеться в повідомленні міноборони Росії.

"Сьогодні, з 9-ої години (за владивостокським часом) піднятий за тривогою і почав приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі. Також у заході задіяно частину Повітряно-космічних сил, військові частини і підрозділи забезпечення", - повідомили в російському оборонному відомстві.

Метою перевірки проголошено підвищення здатності російських військ відбивати "агресію ймовірного супротивника з океанських і морських напрямків".

"На практиці необхідно відпрацювати способи дій щодо недопущення розгортання сил противника в оперативно важливому районі Тихого океану – південній частині Охотського моря і запобігання його висадці на південні Курильські острова", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Варто зазначити, що Японія не визнає Курили територією Росії.

Як довго триватиме перевірка, у Шойгу не уточнили.

На повідомлення міноборони РФ відерагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Підіймай металобрухт по тривозі чи не підіймай - увесь світ уже побачив руйнацію "скрєпи" непереможної армії РФ. І саме з руйнацій "скрєп" починалися незворотні процеси в імперіях", - написав він.

"А крейсер "Москва" чому не підняли?" - додав Єрмак.