Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 41650 (+150) окупантів;

танків - 1792 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 4032 (+6) од.;

артилерійських систем - 950 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;

засобів ППО - 123 (+5) од.;

літаків - 223 (+0) од.;

гелікоптерів - 191 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 742 (+0) од.;

крилатих ракет - 182 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2964 (+4) од.;

спеціальної техніки - 83 (+0) од.

Упродовж 4 серпня найбільших втрат Росія зазнала на Донецькому напрямку.

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