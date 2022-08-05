РФ втратила 41 650 військових, 1792 танки, 950 систем артилерії за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 5 серпня окупанти втратили близько 41 650 військових, 4032 бронемашини, 1792 танки та 950 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 41650 (+150) окупантів;
- танків - 1792 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 4032 (+6) од.;
- артилерійських систем - 950 (+4) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;
- засобів ППО - 123 (+5) од.;
- літаків - 223 (+0) од.;
- гелікоптерів - 191 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 742 (+0) од.;
- крилатих ракет - 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2964 (+4) од.;
- спеціальної техніки - 83 (+0) од.
Упродовж 4 серпня найбільших втрат Росія зазнала на Донецькому напрямку.
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