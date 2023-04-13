РФ втратила біля Бахмута вбитими й пораненими близько 4,5 тис. військових за 2 тижні, - Генштаб
Російська армія та "вагнерівці" під Бахмутом, що на Донеччині, упродовж останніх двох тижнів втратили близько 4,5 тис. військових убитими й пораненими
Про це звітував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
"Лише протягом двох останніх тижнів, у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 "вагнерівців" та військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації. У деяких підрозділах російських окупаційних військ мобілізовані військовослужбовці масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Зазначається, що командування вчиняє жорстокі, незаконні розправи стосовно відмовників. Зокрема їх саджають у ями для здійснення психологічного та фізичного тиску. А для найбільш непокірних - влаштовано катівню", - зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
Зокрема бригадний генерал поінформував, що Бахмутський напрямок залишається найтяжчим, там загарбники ведуть наступальні дії у центральній частині міста.
"Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння", - ствердив Олексій Громов.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ствердила, що в місті Бахмут Донецької області тривають жорстокі та найважчі зіткнення, армія Росії сконцентрувала найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається отримати повний контроль.
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