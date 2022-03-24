РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 23 березня втрати окупантів склали близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 1033 одиниць автотехніки, 280 систем артилерії, 124 гелікоптери, 108 літаків і 82 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили:
- особового складу - близько 15800 осіб;
- танків - 530 од;
- бойових броньованих машин - 1597 од;
- артилерійських систем - 280 од;
- РСЗВ - 82 од;
- засоби ППО - 47 од;
- літаків - 108 од;
- гелікоптерів -124 од;
- автомобільної техніки - 1033 од;
- кораблів/катерів - 4 од;
- цистерн з ПММ - 72 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50 од;
- спеціальної техніки - 16 од.
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