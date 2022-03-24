РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили:

особового складу - близько 15800 осіб;

танків - 530 од;

бойових броньованих машин - 1597 од;

артилерійських систем - 280 од;

РСЗВ - 82 од;

засоби ППО - 47 од;

літаків - 108 од;

гелікоптерів -124 од;

автомобільної техніки - 1033 од;

кораблів/катерів - 4 од;

цистерн з ПММ - 72 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50 од;

спеціальної техніки - 16 од.

Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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