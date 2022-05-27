Про це пише CNN.

"Російські війська втратили "майже близько 1000 танків" і "понад 350 артилерійських одиниць", а також "майже три десятки винищувачів-бомбардувальників і понад 50 гелікоптерів" на війні в Україні", - зазначив представник Пентагону.

Однак за оцінками США, окупанти "все ще мають ... більшість своїх можливостей".

"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових, і українці зазнали втрат, росіяни зазнали втрат. Росіяни дійсно мають перевагу тут за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби з точки зору людей, техніки та озброєння, і ми просто повинні це мати на увазі", - зазначив посадовець Міноборони США.

З 24 лютого до 26 травня РФ втратила в Україні близько 29,6 тис. окупантів, 1315 танків і 607 систем артилерії

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